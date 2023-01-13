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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te gösteri ve etkinliklerin yapılmayacağı yerler açıklandı

AA

Gaziantep'te gösteri ve etkinliklerin yapılmayacağı yerler açıklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Valiliği, il genelinde kamu düzeninin korunması amacıyla yeni bir karar alınıncaya kadar tüm gösteri ve etkinliklerin yapılamayacağı yerleri bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamaları ve benzeri faaliyetlerin, kamu güvenliği açısından düzenlenmesi amacını taşıdığı belirtildi.

Kentteki izin verilenlerin dışındaki yerlerde gösteri ve etkinliklerin yapılamayacağı yerlerin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kurum kuruluşları ile hassas ve kritik öneme haiz yerler, bunların müştemilatları içerisinde, bahçe, eklentilerinde, giriş kapıları önlerinde ve çevresinde, trafiğin yoğun olduğu genel ve otoyollar, ibadethane avluları, eklentilerinde ve çevresinde, eğitim öğretim kurumlarında, bahçelerinde, eklentilerinde ve yukarıda belirtilen yerlerin 100 metre yakınında basın açıklaması, oturma eylemi, pankart açma ve benzeri yapılamaz. Alınan kararlara uymayan sorumlular ve iştirak edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari ceza uygulanarak men edilir, faaliyetin kanunsuz hale dönüşmesi durumunda ise Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek savcılık talimatına göre adli işlem yapılacaktır. Bu karar yeni bir karar alınana kadar geçerli olup, yayımlandığı gün yürürlüğe girer ve ilgililere tebliğ yerine geçer."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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