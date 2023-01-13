Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan "yenilenebilir enerji" vurgusu:

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GAZİANTEP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Yaklaşık 10-15 yıldır yatırımcılarımızın yenilenebilir enerji santrali kurmasını teşvik ediyoruz, bunun çabası içindeyiz." dedi.

Tancan, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen "Yeşil Enerjide Güncel GES Mevzuatları ve Enerji Depolamaları" başlıklı toplantıda, Türkiye'nin 2021'de 50,7 milyar dolar olan enerji ithalatı tutarının geçen yıl 97 milyar dolara çıktığını, birincil enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 71 olduğunu belirtti.

Türkiye'nin şu anda doğal gazın yaklaşık yüzde 99'unu, petrolün de yaklaşık yüzde 92'sini ithal ettiğine dikkati çeken Tancan, Karadeniz'deki doğal gazın mart ayında şebekeye bağlanmasıyla ithalatta düşüş olacağını dile getirdi.

Doğal gaz fiyatlarında bir düşüş trendi yaşandığını, bu durumu sanayicilere yansıtmaya başladıklarını belirten Tancan, şöyle devam etti:

"Aralık ayında faturalarda doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 11 düştü. Ocak ayında yine düştü ve muhtemelen şubat ayında da tekrar düşecek gibi gözüküyor. Konut tüketiminde 2021 yılında yaklaşık 165 milyar liralık maliyeti devlet karşıladı, vatandaşlara yansıtmadı. 2022 yılında bu 307 milyar liraya çıktı, 2023'te yine devam edecek. Özellikle konut ve küçük boyutlu esnaf tüketimlerini büyük oranda destekliyoruz. Doğal gazı 100 liraya alıyorsak konutlara 25 liraya satıyoruz, 75 lirasını devlet karşılıyor."

Tancan, ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı elektriksel kurulu gücün arttığına işaret ederek, "Biz yaklaşık 10-15 yıldır yatırımcılarımızın yenilenebilir enerji santrali kurmasını teşvik ediyoruz, bunun çabası içindeyiz. Toplam hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, bunların hepsini topladığımızda kurulu güç itibarıyla Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci ülkeyiz." dedi.

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