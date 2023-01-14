Japon gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Japonya'nın önde gelen haber ajanslarından Kyodo'nun İstanbul Temsilcisi Shinji Hashimoto ile muhabir Aki Yasuo, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hashimoto ile Yasuo, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Japon gazeteciler, haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Korkusuz ve özgür" adlı fotoğrafına oy verdi.

Hashimoto ile Yasuo, AA çalışanlarına çektikleri anlamlı fotoğraflar için teşekkür etti.

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