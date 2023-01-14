Gaziantep'te 681 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 2 depoda yaptıkları aramada, 681 bin 200 makaron ele geçirdi.



Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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