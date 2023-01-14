Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Özaydın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Togg'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Özaydın, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" adlı karesine oy verdi.

Rektör Yardımcısı Yumrutaş da haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Togg'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammad Said'in "Mülteci kışı" adlı fotoğrafını tercih etti.



- Kahramanmaraş

Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu, çevre-yaşamda Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarını oyladı.

Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.

Andırın Belediye Başkanı Doğan ise haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Sarıaltun da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar" spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

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