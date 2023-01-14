Gaziantepli gençler DENEYAP Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına girdi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te lise ve ortaokul eğitimi gören öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde ücretsiz eğitim almak için uygulama sınavına girdi.

Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğindeki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ve bilim merkezlerine öğrenci seçmek için Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde uygulamalı sınav yapıldı.

Sınava katılan 500 öğrenci ter döktü.

Bilim Şehitkamil Müdürü Turan Yaman, gazetecilere, Milli Teknoloji hamlesine destek sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitimlerle çocuklara teknolojik altyapıyı oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"3 yıl boyunca bilim merkezlerimiz ve atölyelerimizde eğitim sağlanacaktır. Eğitim modülerimizin içerisinde robotik kodlama, havacılık, enerji ve nano teknolojileri gibi önemli eğitimlerimiz vardır. Temel maksadımız teknoloji tabanlı bir eğitime destek sağlamaktır."

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