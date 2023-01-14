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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

AA

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışması ve çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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