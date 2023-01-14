Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışması ve çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.



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