Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.
Deneyimli teknik adam, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11'e göre 5 değişikliğe gitti.
Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King'i Gaziantep FK önünde ilk 11'e almadı.
Fenerbahçe; Altay Bayındır, Samet Akaydın, Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi, Crespo, Szalai ve Emre Mor ilk 11'iyle sahaya çıktı.
- Gaziantep FK'da 1 değişiklik
Gaziantep FK'de 1-1 berabere kalınan İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gidildi. Teknik direktör Erol Bulut ilk 11'de Veliu'nun yerine Maxim'i sahaya sürdü.
Ev sahibi ekip; Günay Güvenç, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel ve Kitsiou 11'iyle müsabakaya başladı.