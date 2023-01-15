Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11'e göre 5 değişikliğe gitti.



Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King'i Gaziantep FK önünde ilk 11'e almadı.

Fenerbahçe; Altay Bayındır, Samet Akaydın, Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi, Crespo, Szalai ve Emre Mor ilk 11'iyle sahaya çıktı.





- Gaziantep FK'da 1 değişiklik

Gaziantep FK'de 1-1 berabere kalınan İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gidildi. Teknik direktör Erol Bulut ilk 11'de Veliu'nun yerine Maxim'i sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip; Günay Güvenç, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel ve Kitsiou 11'iyle müsabakaya başladı.





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