Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Olguncan, Cem Özbay
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Jevtovic, Merkel, Markovic, Maxim, Sagal, Figueiredo
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski, Emre Mor, Arao, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi
Gol: Dk. 9 Valencia (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 7 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 19 Maxim (Gaziantep FK)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.
9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Konuk ekibin gelişen atağında Crespo'nun sağdan uzun ortasına hareketlenen Valencia, ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi kaleci Günay Güvenç'i yanıltınca, bir anda topu önünde buldu. Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 üstün duruma getirdi.
28. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Jevtavic'in pasıyla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
40. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yaklaştı. Sağ kanatta gelişen atakta Maxim, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.