Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 86 Hanousek), Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Jevtovic, Merkel (Dk. 86 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 80 Veliu), Maxim, Sagal, Figueiredo

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski (Dk. 80 Serdar Dursun), Emre Mor (Dk. 68 Rossi), Arao, Crespo (Dk. 83 Arda Güler), Mert Hakan Yandaş (Dk. 68 Lincoln Henrique), Valencia, Batshuayi (Dk. 68 King)

Goller: Dk. 9 ve 90+1 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 55 Kitsiou (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 70 Sagal (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Emre Mor, Dk. 73 Szalai, Dk. 89 Serdar Dursun (Fenerbahçe), Dk. 19 Maxim, Dk. 46 Djilobodji, Dk. 90+3. Jevtovic (Gaziantep FK)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

55. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Maxim'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması ceza sahası yayına doğru topu uzaklaştırdı. Burada bulunan ve topu önünde bulan Kitsiou'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti: 1-1.

67. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu ceza yayına süren Emre Mor, meşin yuvarlığı kale dibindeki Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Günay Güvenç topu taca gönderdi.

70. dakikada Gaziantep FK'den Sagal, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1. dakikada Fenerhahçe 2-1 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rossi'nin ara pasına hareketlenen Valencia'nın dar açıya rağmen vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan devre arasında sahaya giren bir taraftar, ısınma çalışmaları yapan Gaziantep FK'li oyunculara doğru koştu. Güvenlik güçlerinin yakaladığı taraftar, saha dışına çıkarıldı.





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