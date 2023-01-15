Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, kırmızı kartla 10 kişi kalmaları sonrası oyun üstünlüğünü rakibe kaptırdıklarını söyledi.

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi ve etkili başladıklarını aktardı.

Kazanmak için sahaya arzulu ve istekli çıktıklarını belirten Bulut, "Bugün mağlup olmamamız gereken bir maç oynadık. 11'e 11 oynasaydık, kazanabileceğimiz bir maç olacaktı. 70'inci dakikaya kadar iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe, yaptığımız bireysel bir hata nedeniyle 1-0 öne geçti. Ondan sonra yeterince gol pozisyonuna giren bir Gaziantep FK vardı. İkinci yarı 1-1'i yakaladık ancak maalesef yediğimiz kırmızı karttan sonra şansımızı kaybettik. Rakip üzerimize geldi ve durum 2-1 oldu. Oyuna iyi başlayan, gol pozisyonu üreten bir takım vardı sahada. Maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızı karttan sonra oyun bizim adımıza zorlaştı." diye konuştu.





- "1,5 aydır maaş alamıyoruz"





Bazı futbolcuların alacaklarını gerekçe göstererek kulübü FIFA'ya şikayet ettiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Ben takımımı şikayet etmedim. 1,5 aydır maaş alamıyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. Birkaç aydır futbolculara ve bize maaş ödenmedi. Hiçbir zaman bunu bahane ederek yola çıkmadık. Her zaman sahada en iyisi vermeye çalıştık. Futbolculara her zaman, 'Paranız ödenmediğinde kanun var. Orada hakkınızı arayın ama hiçbir şekilde bunu antrenmana ve sahaya yansıtmayın.' dedim. O yüzden futbolcuları tebrik ediyorum. Son haftalara baktığımızda, oynanan futbol ve sergilenen performans ortada. Bugün de aynı şekilde sahaya bu sorunların hiçbirini yansıtmadık. Her futbolcu hakkını arayabilir. Kendimle ilgili ben kulübümü şikayet etmedim. Sadece benim tarafımdan bir evrak yönetime gitti ödemelerle ilgili. 'Ödemeler ne olacak, muhatabımız kimdir?' şeklinde. Onun dışında şikayet yok."





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