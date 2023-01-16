Gaziantep FK ligde 8 maçtır galibiyete hasret

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 8 maçta da 3 puana ulaşamadı.



Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 15. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi, devamında ise evinde Medipol Başakşehir ve deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.



Dün de evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı.



Gaziantep FK, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 7 beraberlikle 19 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İlk yarıda oynadığı 18 maçta 24 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 26 gole engel olamadı.

Gaziantep FK, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

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