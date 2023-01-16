Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.



Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı.



2023 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.



Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.



Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

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