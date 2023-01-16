BEM-BİR-SEN'in şube başkanları Gaziantep'te buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araya gelen BEM-BİR-SEN'in 21 şube başkanı yapılacak 7. olağan genel kurulda mevcut genel başkanı destekleyeceklerini açıkladı.

BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanı Seçil Özsöyler Kuzu, yaptığı açıklamada, sendika temsilcilerini kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bölgedeki 21 ilin temsilcisiyle bir araya geldiklerini ifade eden Kuzu, şunları aktardı:

"Genel başkanımız Levent Uslu liderliğinde, mevcut konjonktürel duruma rağmen sürekli büyüyen, dahili ve harici saldırılara rağmen sürekli gelişen, yerel yönetim memurlarına tarihi kazanımlar sağlayan BEM-BİR-SEN'imiz Allah'ın izni, teşkilatımızın destek ve duasıyla yine Genel Başkanımız Levent Uslu'nun liderliğinde gücüne güç katarak yoluna devam edecektir. Kapalı kapılar ardında tuzaklar kuran örgütlü güruh ve aveneleri buna mani olamayacaktır. Bu hakikati bir kez daha ifade etmek adına biz şube ve il başkanları, yapılacak 7. olağan genel kurul seçimlerinde Levent Uslu ve ekibini destekleme kararı aldığımızı tüm teşkilatımıza ve kamuoyuna saygıyla deklare ederiz."

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