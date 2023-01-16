Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine ilişkin kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 2 bin 175 litre kaçak akaryakıt, 1640 paket kaçak sigara ve 5 kilo 740 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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