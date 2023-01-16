İslahiye'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Okullarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, İslahiye'deki anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. ​​​​​​​

Sağlık Müdürlüğü ekipleri öğrencilere beslenme ve diş fırçalamaya dikkat edilmesi ile yemeklerden sonra dişleri fırçalamanın gereği konularında uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.