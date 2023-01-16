Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere fide desteği

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GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 11 milyon 196 bin fide desteği için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere verilecek fide desteği için Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan düzenlenen törenle protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gül, verilen desteklerin çiftçiler için çok önemli olduğunu belirterek, "Kırsal kalkınmada Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar Türkiye'ye örnek olan uygulamalar. İmzalanan bu protokol ile mutfağa giren ürünlerin bölgemizde yetiştirilmesi, çiftçinin kazanması ve birçok sektöre katkı sağlaması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu ise üç yıldır çiftçilere fide desteğinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız bu protokolle çiftçilerimize 11 milyon 196 bin fide desteği sağlayacağız. Çiftçilerimize bu desteği sağlıyoruz. Yerel tohumlarımızı Antalya'da özel seralarda fide olarak ürettirip yerli tohumu yaygınlaştırarak bölgemizin de damak zevkine uygun domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz ve kavun fidelerini çiftçimize dağıtıyoruz. Bu anlamda çiftçilerimizden olumlu dönüşler aldık."

İl Tarım ve Orman Müdürü Karayılan ise verilen destekle çiftçilerin önemli bir ihtiyacının giderildiğini kaydetti.

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