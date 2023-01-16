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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı evdeki kişi yaralandı

AA

Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı evdeki kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı evdeki kişi yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Vatan Mahallesi 62 No'lu Sokak'ta bir evin inşaatı için gelen Sait K. idaresindeki 63 AEM 132 plakalı kum yüklü kamyon, freni arızalanınca iki katlı evin giriş katına çarptı.

Kazada, evde hasar oluşurken, yaralanan ev sakinlerinden Emrah Yiğit (30), ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Evin sahibi Ahmet Yiğit, AA muhabirine, kaza sırasında iş yerinde olduğunu belirterek, "Eve geldiğimde kamyonun evin içine girdiğini gördüm. Kamyonun sürücüsünün bir an önce yakalanmasını istiyorum." dedi.

Ahmet Yiğit'in eşi Sabiha Yiğit ise kamyonun kayarak evin içine girdiğini belirterek, "Olay yaşandığında evde iki çocuğum vardı. Çocuklarımdan biri şu anda hastanede, tedavi altına alındı. Durumu şükür iyi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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