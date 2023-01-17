Gaziantep'te 54 dilenci hakkında işlem yapıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dilencilik yapan 54 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yakalanan 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.