Geleceğin şeflerine yarışma ortamında final sınavı

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GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, dönem ödevi olarak kendilerine verilen menüleri dakikalarla yarışarak hazırlıyor.

Akademik bilgi ve uygulamanın yanı sıra Türkiye'nin UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil ettiği Gaziantep'teki yemek kültürünü bilgi hazinelerine katan öğrenciler, birbirinden farklı yemekleri modern sunumlarla hazırlamayı öğreniyor.

Yıl boyunca öğrendikleri farklı pişirme ve sunum tekniklerini planladıkları menüye göre hazırlayan öğrenciler, dönem sınavında hünerlerini sergiliyor. Üç kişilik gruplara ayrılan öğrenciler, kendi hayal dünyaları ve beğenilerine göre hazırladıkları tabakları belirlenen sürede yetiştirmek için ter döküyor.

Şeflik yarışmalarında olduğu gibi belirli bir süre içerisinde yemeklerini hazırlayan öğrenciler, notlarını da jüride bulunan öğretim elemanlarına tattırarak alıyor.

Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Uçuk, AA muhabirine, bölümde 2010'dan bu yana birçok şef ve aşçının yetiştiğini söyledi.

Bölümden mezun olan öğrencilerin dünyanın birçok ülkesinde çalıştığını aktaran Uçuk, şöyle devam etti:

"Amerika, Fransa, İtalya ve Rusya gibi ülkelerde öğrencilerimiz çalışıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerimiz de var. Kırgızistan, Afrika gibi bölgelerden gelen öğrenciler burada eğitim gördükten sonra kendi ülkelerinde mesleklerini yapıyorlar. Bugün burada tabak prezantasyonu dersi kapsamında nörogastronomik bir faaliyet gösteriyoruz. Bir yemeği farklı biçimlerde sunduğumuzda beyin algısını değiştirebiliyor muyuz diye çalışma yapıyoruz."

- "Haftalarca bunun üzerine çalışıyorlar"

Öğrencilerin bir yıllık hazırlıklarının sınavla sonlandığını, bunu da uygulamalı olarak yaptıklarını anlatan Uçuk, öğrencilerin yıl boyunca birçok deneyim elde ettiğini belirtti.

Öğrencilerin sınavda zamanla yarıştığını aktaran Uçuk, "Öğrenciler yaptıkları yemeği bizlere nasıl daha fazla beğendirebilecekleri üzerine yoğunlaşıyorlar. Haftalarca bunun üzerine çalışıyorlar, hazırlıklar tamamlandı ve jüri önünde puan alacakları yemekleri hazırladılar." şeklinde konuştu.

Uçuk, Gaziantep'in gastronomi alanında Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer aldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Geleceğin şefleri çok daha inovatif bir biçimde uluslararası standartlarda ve herkesin ortak beğenisine uygun bir şekilde yemeklerini sunmaya gayret ediyorlar. Öğrencilerimiz burada farklı teknik ve yemekleri öğrenerek yurt dışında kültür tanıtıcısı oluyorlar. Bugün dünyanın birçok ülkesinde istihdam ediliyorlar."

- Öğrenciler uygulamadan memnun

Kazakistanlı öğrenci Aruzhan Nurmakha da bölümde eğitim gördüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Gaziantep'in önemli bir gastronomi şehri olduğunu anlatan Nurmakha, şunları kaydetti:



"Birçok arkadaşım burayı bana tavsiye etti. Türkiye, yemek kültüründe bayağı önde. Türk yemekleri çok güzel. Burada öğrendiklerimi kendi vatanıma gittiğimde tanıtacağım. Gaziantep'in mutfağını Kazakistan'da da açmak istiyorum. Final sınavımızı uygulamalı olarak yapıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte yarışma yapıyoruz. Derslerimiz devam ediyor. Puanımızı yaptığımız yemek üzerinden alıyoruz. Hocamız da değerlendirip bize puan veriyor."

Öğrencilerden Mert Can Taner de gastronomi alanında daha önce çeşitli eğitimler aldığını ama öğrendiklerini akademiyle süslemek için üniversite eğitimine başladığını söyledi.

Gaziantep'i gastronomi alanında önde gördüğü için kente geldiğini ifade eden Taner, şöyle konuştu:



"Burada bu sektöre bayağı önem veriliyor. Sürekli konferanslar düzenleniyor onlara katılıyoruz. 3 kişilik gruplar halinde yarışmalara katılıyoruz. Final sınavı yapıyoruz. 2 ürün isteniyor bizden tatlının çizgi ve nokta tonlarını yapmamız gerekiyor. Tek renk üzerine çalışmamız gerekiyor. Belli bir kısıtlı sürede bunları yapmamız gerekiyor. Bunlar bizi zorluyor."

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