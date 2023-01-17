Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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