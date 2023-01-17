Başkan Sarı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Mehmet Sarı, daha sonra tercihte bulundu.

Sarı, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un İlk Yolculuğu", yaşamda Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen Aydınlatırsın Geceyi", sporda ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür Secdesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Belediye Başkanı Sarı yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve çok başarılı bulduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

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