Gaziantep'te silahlı kavgada ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Şirinevler Mahallesi'nde dün akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal'ın (38) cenazelerinin Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, aile yakınlarına teslim edildi.

Uğur Çeliktop Nizip Asri Mezarlığı, Yılmaz ve oğlu Kenan Kıranşal'ın cenazeleri ise Yeşilkent Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kavgada yaralanan Nigar Kıranşal'ın (61) Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, Leyla Çeliktop'un (59) ise taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışma devam ediyor.

Öte yandan, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hayatını kaybeden 2 kişinin sokakta yerde yatması, yerde hareketsiz yatan bir yaralıya ateş eden saldırganın koşarak uzaklaşması yer alıyor.









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