Garanti BBVA ile "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmaları Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Garanti BBVA, Türkiye'yi Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde desteklemek, sürdürülebilir yatırımların önünü açmak amacıyla düzenlediği "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" etkinliğinin ikincisini Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, kentteki bir otelde organize edilen etkinliğin açılışında, iklim krizi konusunda 15 yıl önce farkındalık çalışmalarına başladıklarını, bu süreçte bilgi birikimi yaptıklarını ve paydaşlarla buluşturmak için etkinlikler düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Bu etkinliklerin ilkini İstanbul'da yaptıklarını, ikincisinin ise Gaziantep'te düzenlendiğini ifade eden Baştuğ, "Banka bugün itibarıyla 1 trilyonu aşmış aktif büyüklüğünde. Sektörde açık ara en fazla müşterisiyle kaynaklarını paylaşan bankadır. Bizim bankamız hazine kağıtlarıyla bilançosunu büyütmez, müşterisiyle büyür." dedi.

Baştuğ, kullandıkları kredilerin yüzde 78'inin reel sektöre ve yüzde 22'sinin ise bireysel yönelik olduğunu dile getirdi.

Bankanın bireysel müşteri sayısının 20 milyon olduğunu belirten Baştuğ, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de çalışan her 4 rüzgar santralinden birisi Garanti BBVA tarafından finanse edilmiştir. Bu konuda tempomuz artarak devam ediyor. 2050 yılına kadar dünyada ısınmayı 1,5 derecede sınırlandırmayı hedeflemiştik. Maalesef geldiğimiz şu noktada 1,5 derecenin 1,1'ini yakalamış durumdayız. 2025-2026 yıllarını bulmadan da üzülerek söylüyorum, biz 2050'de bulmamız gereken 1,5 dereceye ulaşacağız ve ondan sonra geri dönüşü mümkün olmayan bir sürece gireceğiz. Güncel mevcut iş yapış şekillerimize bundan sonra devam edemeyeceğimizin farkındayız."

Baştuğ, bu kapsamda birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz yaklaşık 14 yıldır ilave bir kömür finansmanı yapmıyoruz, bundan sonra da yapmayacağız. Bunun arkasından başka sektörler de gelecek ama her sektörde ondan çıkmak gibi plan yok. Firmalarımızla karbon salımını nasıl azaltacağımızı birbirimize vereceğimiz taahhütlerle halledeceğiz. Burada biz onlara yardımcı olacağız ama reel sektörün, sanayinin bu konuda ciddi bir dönüşüme girmesi lazım. Biz ise şubelerimizde kullandığımız elektriği nasıl azaltırız bununla ilgili yazılımlar yaptık. 2022'den beri kullandığımız bütün elektrik yenilenebilir kaynaklardan. Net-Sıfır Bankacılık Birliğine üye olduk. 2050 yılına kadar Garanti Bankası kendisi ve Garanti Bankası ile çalışan bütün müşterileri karbon nötr olmak durumunda. Yani karbon üretiyor ise 2050 yılında bankamızla çalışamayacak. Bunun çok ciddi bir maddi boyutu var, olabilir ama artık konu maddiyatın ötesine, sürdürebilir bir hayata yayılmış durumda. Biz Türkiye'de bu taahhüdü veren ilk banka olduk ve bu çok kuvvetli bir taahhüt. Yani bankanın temel fonksiyonlarını etkileyecek bir taahhüt ama bütün dünya bu yolda gidiyor. Ümit ediyorum bütün bankalar girecek."

Bireysel müşterilerine ulaşarak karbon salımına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını anlatan Baştuğ, "Bu işin ana aktörü sanayi, reel sektör, üretim ama ortasında da biz varız. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yatırım finansmanın yüzde 90'ı bankalar üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla birlikte olmaya ve hareket etmeye mecburuz. O yüzden Türkiye'deki bütün kurumların bizi de aşarak bu konunun bayraktarları olması ve çünkü başka şekilde bunun döndürülme şansı yok." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı" başlıklı panelle devam eden programa çok sayıda sanayici katıldı.

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