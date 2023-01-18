Garanti BBVA ile "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmaları Gaziantep'te yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Garanti BBVA ile "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmaları Gaziantep'te yapıldı

AA

Garanti BBVA ile "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmaları Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Garanti BBVA, Türkiye'yi Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde desteklemek, sürdürülebilir yatırımların önünü açmak amacıyla düzenlediği "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" etkinliğinin ikincisini Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, kentteki bir otelde organize edilen etkinliğin açılışında, iklim krizi konusunda 15 yıl önce farkındalık çalışmalarına başladıklarını, bu süreçte bilgi birikimi yaptıklarını ve paydaşlarla buluşturmak için etkinlikler düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Bu etkinliklerin ilkini İstanbul'da yaptıklarını, ikincisinin ise Gaziantep'te düzenlendiğini ifade eden Baştuğ, "Banka bugün itibarıyla 1 trilyonu aşmış aktif büyüklüğünde. Sektörde açık ara en fazla müşterisiyle kaynaklarını paylaşan bankadır. Bizim bankamız hazine kağıtlarıyla bilançosunu büyütmez, müşterisiyle büyür." dedi.

Baştuğ, kullandıkları kredilerin yüzde 78'inin reel sektöre ve yüzde 22'sinin ise bireysel yönelik olduğunu dile getirdi.

Bankanın bireysel müşteri sayısının 20 milyon olduğunu belirten Baştuğ, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de çalışan her 4 rüzgar santralinden birisi Garanti BBVA tarafından finanse edilmiştir. Bu konuda tempomuz artarak devam ediyor. 2050 yılına kadar dünyada ısınmayı 1,5 derecede sınırlandırmayı hedeflemiştik. Maalesef geldiğimiz şu noktada 1,5 derecenin 1,1'ini yakalamış durumdayız. 2025-2026 yıllarını bulmadan da üzülerek söylüyorum, biz 2050'de bulmamız gereken 1,5 dereceye ulaşacağız ve ondan sonra geri dönüşü mümkün olmayan bir sürece gireceğiz. Güncel mevcut iş yapış şekillerimize bundan sonra devam edemeyeceğimizin farkındayız."

Baştuğ, bu kapsamda birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz yaklaşık 14 yıldır ilave bir kömür finansmanı yapmıyoruz, bundan sonra da yapmayacağız. Bunun arkasından başka sektörler de gelecek ama her sektörde ondan çıkmak gibi plan yok. Firmalarımızla karbon salımını nasıl azaltacağımızı birbirimize vereceğimiz taahhütlerle halledeceğiz. Burada biz onlara yardımcı olacağız ama reel sektörün, sanayinin bu konuda ciddi bir dönüşüme girmesi lazım. Biz ise şubelerimizde kullandığımız elektriği nasıl azaltırız bununla ilgili yazılımlar yaptık. 2022'den beri kullandığımız bütün elektrik yenilenebilir kaynaklardan. Net-Sıfır Bankacılık Birliğine üye olduk. 2050 yılına kadar Garanti Bankası kendisi ve Garanti Bankası ile çalışan bütün müşterileri karbon nötr olmak durumunda. Yani karbon üretiyor ise 2050 yılında bankamızla çalışamayacak. Bunun çok ciddi bir maddi boyutu var, olabilir ama artık konu maddiyatın ötesine, sürdürebilir bir hayata yayılmış durumda. Biz Türkiye'de bu taahhüdü veren ilk banka olduk ve bu çok kuvvetli bir taahhüt. Yani bankanın temel fonksiyonlarını etkileyecek bir taahhüt ama bütün dünya bu yolda gidiyor. Ümit ediyorum bütün bankalar girecek."

Bireysel müşterilerine ulaşarak karbon salımına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını anlatan Baştuğ, "Bu işin ana aktörü sanayi, reel sektör, üretim ama ortasında da biz varız. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yatırım finansmanın yüzde 90'ı bankalar üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla birlikte olmaya ve hareket etmeye mecburuz. O yüzden Türkiye'deki bütün kurumların bizi de aşarak bu konunun bayraktarları olması ve çünkü başka şekilde bunun döndürülme şansı yok." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı" başlıklı panelle devam eden programa çok sayıda sanayici katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmalarının 2´ncisi Gaziantep´te düzenlendi
YEREL HABERLER "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmalarının ...
Gaziantep'te horoz dövüştüren 27 kişiye 109 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te horoz dövüştüren 27 kişiye 109 bin lira ...
Kahvehanede horoz dövüşüne 109 bin 485 TL ceza
YEREL HABERLER Kahvehanede horoz dövüşüne 109 bin 485 TL ceza
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE TEFECİ OPERASYONU 3 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE TEFECİ OPERASYONU 3 ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 130 BİN MAKARON ELE GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 130 BİN MAKARON ELE ...
Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli ...
Başkan Sarı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Sarı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te okuma saatinde öğrencilere tavşan "Pamuk" da katılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te okuma saatinde öğrencilere tavşan ...
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE AKRABA AİLELER ARASINDAKİ KAVGADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE AKRABA AİLELER ARASINDAKİ ...
Gaziantep´te akraba aileler arasındaki kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Gaziantep´te akraba aileler arasındaki kavgada ölen 3 ...
Gaziantep FK'den son 4 sezonun en kötü ilk yarı performansı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'den son 4 sezonun en kötü ilk yarı ...
Geleceğin şeflerine yarışma ortamında final sınavı
YEREL HABERLER Geleceğin şeflerine yarışma ortamında final sınavı
Gaziantep'te 54 dilenci hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 54 dilenci hakkında işlem yapıldı
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE AKRABA AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE AKRABA AİLELER ARASINDA ...
Gaziantep´te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep´te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ...
Gaziantep'te silahlı kavgada ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı kavgada ölenlerin cenazeleri ...
Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü
Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı evdeki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı ...
(Görüntülü) KUM YÜKLÜ KAMYON EVE ÇARPTI 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KUM YÜKLÜ KAMYON EVE ÇARPTI 2 YARALI
Kum yüklü kamyon eve çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kum yüklü kamyon eve çarptı: 2 yaralı
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere fide desteği
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere fide desteği
İslahiye'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı
YEREL HABERLER İslahiye'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.