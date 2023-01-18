Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 6 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 6 kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştiği belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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