Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 10 keçi kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ahırında çıkan yangında 10 keçi kurtarıldı.

Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Havva Soysal'a ait evinin alt katında bulunan ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırda bulunan 10 keçi, komşuların yardımıyla çıkartıld.

Yangın, olay yerine çağrılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerince eve ulaşmadan söndürüldü.

Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yanan evde incelemelerde bulunarak Soysal'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.





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