Gaziantep'te çiftçilere 7 bin ton yem dağıtıldı

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GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 7 bin ton yem dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemi dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Şahinbey Belediyesi'nin klasik belediyecilik anlayışının dışında çalıştığını belirterek, "Şahinbey'de gerek tarımsal, gerekse sosyal anlamda klasik belediyecilik anlayışının dışında bir belediyecilik anlayışını görüyoruz. İnşallah, Fırat'ın suyu da buraya geldiği zaman Şahinbey zirai anlamda Türkiye'nin en gözde yerlerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak 6 yıldan bu yana çiftçilerimize verdiğimiz destek 475 milyon lirayı aştı. Çiftçi üretecek, kazanacak ki millet kazanacak. Çifti buğdayı, arpayı, mercimeği, eti, sütü üretmediği takdirde bunu ithal etmek zorunda kalırız. İlçede ekili alanımız yüzde 400 arttı. Ekilmeyen bir karış toprağımız kalmasın dedik, çok şükür kalmadı. Bu destekler devam edecek. Bugün 7 bin ton yem dağıtacağız. Toplamda dağıttığımız yem miktarı 38 bin tona ulaştı."

Şahinbey Tarım İlçe Müdürü Mustafa Güzel ise yaşanan kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini ve koşullara rağmen Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine desteğini esirgemediğini kaydetti.

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