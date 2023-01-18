Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın saat 17.30'da Kalyon Stadı'nda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.





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