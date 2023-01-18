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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Güneydoğu Hemşehri Buluşması"nda konuştu:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Güneydoğu Hemşehri Buluşması"nda konuştu:

GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, kentte bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Hemşehri Buluşması" programında, herkesin beraber yürüyebileceği bir siyasete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öz eleştiri yapan bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ankara'da oturup siyaset yaptık. Gelip çayınızı içmedik, sofranıza oturmadık. Derdiniz nedir sormadık. Bize oy verin dedik, siz de haklı olarak dediniz ki 'gelmediniz, oturmadınız, derdimizi dinlemediniz, niye size oy verelim' dediniz. Evet vatandaş haklı." diye konuştu.

İktidar olduklarında sosyal devlet anlayışını en iyi şekilde vatandaşa yansıtacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de binlerce ailenin yatağa aç girdiğini ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, altılı masadaki 6 liderin de demokrasi istediğini vurgulayarak, herkesin bu ülkede rahat yaşaması için mücadele verdiklerini ifade etti.

Mücadeleyi milletle birlikte vereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Beraber mücadele vermezsek başarılı olamayız. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Dünyada örneği yoktur. Devleti bir kişiye teslim ettik, yarın sabah ne olacağız belli değil. Gaziantep bu bölgenin en güçlü illerinden birisi. Sanayisi ve tarımı güçlü bunu da biliyorum. Sadece Gaziantep'te çok sayıda işsizin olduğunu biliyorum. 500 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz var burada. Allah aşkına bana söyler misiniz? Bu Suriye politikası yanlış mı doğru mu? Bizim Suriye ile ne kavgamız vardı. Niye Suriye'ye girdik biz. Emevi Camisi'nde 24 saatte namaz kılacaklardı. 24 saatte gireceklerdi. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Burada yaşayan Suriyeli sayısının 500 bin olduğu söyleniyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Biz karnımızı doyurduk, şimdi onların karnını doyuracağız. Onları en geç 2 yıl içerisinde onların iradesiyle Suriye'ye göndereceğiz. Hepsi gidecek, göndereceğiz."

Siyasete girdiği gün kendi mal varlığını internete yüklediğini, bugüne kadar kazandıklarının alın teri olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidar sahiplerinin mal varlığını açıklamadığını iddia etti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evet, Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında güzel demokrasiyle taçlandıracağız. Eğer bugün bu büyük topraklarda hala mercimeği, fasulyeyi, buğdayı, pirinci, canlı hayvanı, evcil hayvanı dışarıdan alıyorsak Allah aşkına bu memlekette o zaman biz ne yapacağız? Hepsine para, dolar mı ödeyeceğiz? Kimin sırtından? Sizlerin sırtından. Siyasete atılan kişi zenginleşiyorsa onu siyasetin dışında bırakırız. Onlar haksız yere zenginleşiyorlar. Haksız zenginleşmek birinin hakkını ve hukukunu çalmak demektir. Sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz."

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra partisine katılan bazı kişilere rozet taktı.

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