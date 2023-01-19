CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te iş dünyasıyla buluştu:

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GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilgiye dayalı ekonomi süreci içerisine girmesi gerektiğini belirtti.



Kılıçdaroğlu, Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret etti, sanayici ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ikinci yüzyılında teknoloji devrimini kaçırmaması gerektiğini söyledi.



21. yüzyılın ürününün çip olduğunu, bunu üretenlerin artık dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "21. yüzyılın ekonomi kavramı bilgi ekonomisidir. Yani bilgiye dayalı ekonomidir. Kaba güç bitti, beyaz yakalılar da bitecek bir süre sonra, mavi yakalılar zaten aşama aşama sona eriyor. Bilgiye dayalı ekonomi süreci içerisine Türkiye'nin girmesi lazım." dedi.

Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülkenin büyümediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin gelişmesi, düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılması demektir. Farklı düşünmenin ne kadar değerli olduğunu kabul etmemiz lazım. Farklı düşündüğü için insanları dışlayamazsınız, üniversiten atamazsınız, akıl akıldan üstündür." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında ilk yapacakları işin durum ve hasar tespit komisyonu kurmak olduğuna belirterek şunları kaydetti:

"6 lider buna karar verdik, Türkiye ile ilgili rakamları bilmiyoruz. 15-20 gün içerisinde gideceğiz hükümet önüne durum ve hasar tespit komisyonu gelecek, önümüze rakamları koyacak, bileceğiz. İkinci yüzyılda hata yapma lüksümüz yok. Geçmişin hatalarını bir tarafa bırakalım. Artık kavgadan bıktık. Artık Türkiye'yi, evlatlarımızı düşünmeliyiz. Gencecik fidan gibi evlatlarımız asıldı, 'biri sağdan biri soldan' diyerek asıldı. Artık bunları bırakmalıyız, geçmişten ders çıkarıp geleceğe bakmalıyız ve yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. Kısa, orta, uzun vadede Strateji ve Planlama Teşkilatı'nı yeniden kuracağız, hasar tespit komisyonunu oluşturacağız. Çiftçilerin ve esnafın ciddi sıkıntıları var, onların faizlerini kısa vadede sileceğiz, onlara yeni bir ufuk açacağız."

Kılıçdaroğlu, hem iş hem de siyaset dünyasında kadınların var olmaya başladığını, kadınların önündeki engellerin kaldırılarak onlara pozitif ayrımcılığın olması gerektiğini vurguladı.

Milletvekillerinin belirlenmesinin zorluğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Milletvekili belirlenmesi siyasette zor bir alan. Bu sadece bizim için değil bütün siyasi partiler için sorun. Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi lazım. Siyasi Partiler Yasası, 12 Eylül askerlerinin çıkardığı bir yasa ve Türkiye'nin bu hale gelmesinin temel nedeni de o. Bu yasasın değişmesi ve demokratikleşmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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