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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadın milletvekili sayısına dikkati çekti:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadın milletvekili sayısına dikkati çekti:

GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gönül ister ki her yerde kadın milletvekillerimiz olsun. Biz, hangi illerde kadın milletvekili olmamış bunları çıkardık, bu seçimlerde gereğini yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Şehitkamil ilçesindeki Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda, kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, muhtar, kanaat önderleri ve STK'larla toplantı yapmanın önemine işaret etti.

İnançların siyaset konusu olamayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Siyasetin görevi ne? Herkesin kimliğine nasıl saygı duyulacaksa herkesin inancına da saygı duyulacak. Belediye başkanlarımıza söyledim, 'Bulunduğunuz beldede cami, cemevi, kilise gibi ne varsa oraları tertemiz yapacaksınız'. İnsan gidecek orada dua edecek. İnsanların inancı, siyaset konusu olmaz. İnsanların yaşam tarzı da siyaset konusu olamaz. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermeniz lazım. Dolayısıyla bunları kavga nedeni değil zenginlik olarak kabul etmemiz lazım. 'Dünyanın en zengin ülkesiyiz' dememiz lazım. Herkesin inancı ve kimliğine saygı duyduğunuz zaman Türkiye gerçek anlamda iç barışı sağlayan ve farklılıkları zenginlik kabul eden bir sürece evrilmiş olur."

Kadınların yerel yönetimlerde ve siyasette daha fazla yerinin olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunu sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kamudan başlayarak yönetim kurulu üyeliklerine kadar bir kadın kotası olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kadının artık ekonomide de eğitimde de hayatın her alanında daha görünür olması lazım. Bizim yüzde 35 cinsiyet kotamız var. Biz parti meclisinde de MYK'da da bu kotayı sağlıyoruz. Gönül ister ki her yerde kadın milletvekillerimiz olsun. Biz, hangi illerde kadın milletvekili olmamış bunları çıkardık, bu seçimlerde gereğini yapacağız. Kadınların sezgisi var. Güçlü kadınlar var. Onların parlamentoda, yerel yönetimlerde muhtarlıklarda olması son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın bir konuda düzenleme yapacağı zaman konunun aktörleriyle de görüşmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sorunu yaşayan o, soracağız 'Derdin ne kardeşim'. O da anlatacak. Siyasi iktidar, bürokratlara, 'bu sorunu çözün' diyecek. Biz bunu yaptığımız zaman bütçe, sağlık ve adalet komisyonu hakkında bir yasa tasarısı geldiğinde sorunu yaşayanlara söz hakkı verilmeli. Bunları dinleyecek ki sorun sağlıklı çözülebilsin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen gençlik buluşmasına katıldı.

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