Gaziantep'te 1 ton etil alkol ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 ton 12 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol, 750 şişe ve 100 paket alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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