Gaziantep'te terör operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütünde silahlı faaliyet gösterdiği iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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