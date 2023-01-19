Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Kalyon

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Bozbey, Selahattin Altay

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 76 Merkel), Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Hanousek), Mustafa Eskihellaç, Ömürcan Artan (Dk. 110 Mirza Cihan), Maxim, Markovic (Dk. 115 Sagal), Figueiredo

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Muric (Dk. 73 Pavicic), Guilherme, Soner Dikmen, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 105 Uğurcan Yazğılı), Endri Çekiçi (Dk. 90 Mehmet Ali Büyüksayar), Ikpeazu (Dk. 73 Diouf), Michalak (Dk. 63 Amilton), Paz (Dk. 63 Oğulcan Ülgün)

Goller: Dk. 108 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 120+4 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Maxim, Dk. 45 Toşça, Dk. 116 Günay Güvenç (Gaziantep FK)





GAZİANTEP (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 biten maçta Gaziantep FK, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'a penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

39. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Maxim, meşin yuvarlığı kale dibindeki Figueiredo'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

45+1. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içerisinde sol çaprazdan Guilherme'nin pasıyla buluşan Ikpeazu'nun dönerek çektiği şutta top kalenin sağından dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

60. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Jevtovic'in kafa şutu sonrası kaleci Erhan Erentürk, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

108. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Orta sahadan gelişen atakta Markovic'in ara pasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'ün sağından ağlara gitti: 1-0.

120+2. dakikada Konyaspor penaltı kaçırdı. Hakem Yiğit Aslan ceza sahasında Sagal'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Guilherme'nin kullandığı penaltıyı kaleci Günay Güvenç kurtardı.

120+4. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'dan seken topu arka direkte Diouf kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran Gaziantep FK, çeyrek finale çıkan taraf olmayı başardı.

















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