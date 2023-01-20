Gaziantep'te DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın sözde "Rakka güvenlik emiri" ve "Ninova valisi" olarak görev yaptığı değerlendirilen H.A'nın kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresine düzenlenen operasyonda H.A, gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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