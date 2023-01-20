Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 22 Ocak Pazar günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Arabam.com Konyaspor karşısında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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