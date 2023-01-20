Nurdağı'nda sis etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Nurdağı Ovası'nda etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan sis, gün içerisinde de etkisini artırarak sürdürdü.



Gaziantep ve Osmaniye güzergahlarında seyreden sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer düştüğü ilçede, polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları için uyardı.

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