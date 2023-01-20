7 çocuk annesi kadın, kuaför olma hayaliyle kursa başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi 68 yaşındaki Ayşe Veriralmaz, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanındaki meslek edindirme kursunda kendini geliştiriyor.

İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından güzellik ve saç bakım ile yiyecek-içecek hizmetleri alanında mesleki eğitim kursu açıldı.

200 kursiyerin katıldığı kurslardan güzellik ve saç bakım hizmetleri alanındakine katılan 68 yaşındaki Ayşe Veriralmaz, gazetecilere, ev hanımlarını bir meslek sahibi olmak için benzer programlara katılmalarını tavsiye etti.

Veriralmaz, 7 çocuk annesi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Evde boş oturmaktan bıktım. Çalışmak istediğim için buradayım. Burada kuaförlük, saç bakımı öğreniyorum. Kursu tamamladıktan sonra kendi iş yerimi açmayı planlıyorum. Bu şekilde hem devlete hem millete hem de bütün insanlığa faydalı bir iş yaptığımı düşünüyorum."





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