Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 bin 947 gümrük kaçağı sigara ve 660 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir ev ve araçta yapılan aramada, 2 bin 947 gümrük kaçağı sigara ve 660 elektronik sigara kartuşu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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