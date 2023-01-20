Gaziantep merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 16 zanlı hakkında gözaltı kararı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te merkezli 2 ilde, yasa dışı bahisle haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 2 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 16 zanlının yakalanması için yürüttüğü operasyon sürüyor.

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