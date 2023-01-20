Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'daki sosyal girişimciliğe 9,8 milyon avro destek

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GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankasının yürüttüğü, Avrupa Birliği FRIT II Mali Yardım Fonu'nun finanse ettiği Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'teki sosyal girişimlere 9,8 milyon avroluk destek verilecek.

Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen projenin tanıtım programına 3 ilden çok sayıda girişimci ve kurum yetkilisi katıldı.

Programda katılımcılara, desteklerin verileceği alanlar, proje koşulları anlatıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, gazetecilere, söz konusu illerdeki girişimcilik ekosistemine destek sağlamak amacıyla girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Eğitim, uzman desteği gibi birçok alanda girişimcilere yardımda bulduklarını ifade eden Akyılmaz, "Fon destekleriyle girişimcilerimizi buluşturuyoruz. Bölgemizde bir girişimcilik kültürü oluşmaya başladı. Son dönemlerde düzenlediğimizi girişimci-yatırımcı buluşmalarıyla girişimcilerimiz yatırımlarını almaya başladılar." dedi.

Akyılmaz, bölge girişimciliğine katkı sağlayacak projeyi imzaladıklarını ve girişimcilere tanıttıklarını dile getirdi.

"SEECO projesinin uygulama dönemine geçildi. Projeyi 2025 yılında tamamlamayı düşünüyoruz ve Adıyaman, Kilis ve Gaziantep illerimizde yapılacak. Hedef kitlemiz arasında öncelikle kadın ve 30 yaş altındaki gençler yer almaktadır. Projenin 3'te 1'ini bölgemizde yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Yapacağımız çalışmalarla girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak kurumlarımızın kurumsal kapasitelerini artıracağız. Bölgemizde sosyal girişimcilerin yetişilebilmesi, projelerin hayata geçirilebilmesi, girişimcilerin ürünlerine ticari boyuta taşıyabilmesi için kuluçka, girişim merkezleri inşa edeceğiz. Bunlarla birlikte mevcut girişimcilerimizin girişim fonlarına sahip olmaları için çalışmalar yapacağız."

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