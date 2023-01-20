GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 11 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 16 zanlıdan 11'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 16 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.