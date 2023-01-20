Gaziantep'te 3 farklı aracı kundakladığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 farklı aracı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Günevler Mahallesi'nde farklı tarihlerde 3 aracın kundaklanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve çeşitli suçlardan aranan M.A.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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