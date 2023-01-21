Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırlayacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde 18 haftalık periyotta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlıların 19 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip kaleye 24 gol atan Gaziantep FK, kalesinde ise 26 gole engel olamadı.





- Son 14 maçta 1 galibiyet

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 14 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.





- Sivasspor ile 8. karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Sivas temsilcisi ile şimdiye kadar 7 maçta karşı karşıya geldi. Her iki takım bu maçlardan 2'şer galibiyet aldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivas temsilcisini evinde 3 kez ağırlayan Gaziantep ekibi, bu maçlardan ikisini 5-1'lik skorla kazandı, bir maçtan ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, son 3 maçtır Sivas temsilcisine yenilmiyor.





- İki oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de Günay Güvenç ve Figueiredo'nun 3 sarı kartı bulunuyor.

Güvenç ve Figueiredo, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında yer alamayacaklar.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Bardakçı ile kart cezalısı Angelo Sagal bu maçta forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.