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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, bir zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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