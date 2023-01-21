Gaziantep’te belediye temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, parkta temizlik yaparken cüzdan bulan belediye işçisi, içerisinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

İslahiye Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Emin Soylu, Belediye Parkı'nda temizlik yaparken cüzdan buldu.

Cüzdanda bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören Soylu, durumu amirlerine iletti.

Kimlik bilgilerinden yola çıkan belediye görevlileri, cüzdanın lise öğrencisi Pınar Yıldırım'a ait olduğunu belirledi.

Bulunan cüzdan belediye zabıta amiri Sedat Palta tarafından belediyede Yıldırım'a teslim edildi.

Yıldırım, her yerde aradığını cüzdanının bulunmasından mutlu olduğunu belirterek Soylu'ya ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Soylu da vatandaşlık görevini yerine getirdiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.