Gaziantep'te kapkaç ve gasp yapan 3 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kapkaç ve gasp yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Şahinbey ilçesinde 6 kapkaç ve 1 gasp olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, olayları gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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