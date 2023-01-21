Gaziantep'te bir berber takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir berber, yarıyıl tatiline giren öğrencilerden takdir ve teşekkür belgelerini getirenleri ücretsiz tıraş ediyor.

Şahinbey ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Halit Karakuş, 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili başlaması dolayısıyla başarılı olan öğrencileri ücretsiz tıraş etme kararı aldı.



Takdir ve teşekkür belgesini dükkana getiren öğrencileri tıraş etmeye başlayan Karakuş, hizmeti yarıyıl tatili boyunca sürdürecek.

Karne günü öğrencilerin sevinç yaşadığını aktaran Karakuş, "Başarılı olan öğrencilerin belgelerini kontrol edip tıraş ediyoruz. Aileleri ve kendileri bu durumdan memnun. Biz de böyle bir dönemde öğrencileri mutlu ettiğimiz için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.





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