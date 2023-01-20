Gaziantep'te DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen zanlı tutuklandı

Anneannesi ve teyzesini eve kilitledi! Torun değil katil!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan ve DEAŞ'ın sözde "Rakka güvenlik emiri" ve "Ninova valisi" olduğu değerlendirilen H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.