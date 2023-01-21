Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazır

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Yarın saat 13.30'da Kalyon Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

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